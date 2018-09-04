تعرف علي حالة طقس اليوم

04 سبتمبر 2018 - 09:19 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد وجنوب سيناء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار جنوبا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 33

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 25 36

بورسعيد 26 31

دمياط 26 30

العريش 22 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 35

رأس سدر 25 36

نخل 19 36

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 22 37

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 29 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 43

الأقصر 29 44

أسوان 30 45

أبوسمبل 29 42

الوادي الجديد 28 41

شلاتين 28 38

أبورماد 29 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 30 35