فيديو مذهل لإنقاذ نحلة من الغرق

04 سبتمبر 2018 - 09:25 ص

التقطت عدسات كاميرا مقطع فيديو مذهل لمجموعة من النحل قاموا بعمل جماعي لإنقاذ نحلة في بلدة كوفرت بولاية ميشيغان الأميركية.

ويعكس الفيديو الفطرة التعاونية لهذه الحشرة الدءوبة، فيما يمكن اعتباره درسا عنوانه كيف يكون العمل الجماعي.

وقال موقع "يونيلاد" إن الفيديو جرى التقاطه من طرف "بيتر والكوسز" بواسطة هاتفه المحمول، في بلدة كوفرت بولاية ميشيغان الأميركية.

ويرصد الفيديو تعاون النحل لإنقاذ نحلة غرقت في العسل، وباتت على وشك الموت بسبب التصاق أجنحتها بجسدها الضئيل.

وذكر بيتر: "بعدما شاهدت سقوط النحلة ووقوعها في مأزق كبير حيث غطاها العسل، حملتها ونقلتها إلى خلية للنحل، وكنت متأكدا من أن زميلاتها لن يتخلين عنها".

وذلك ما حدث بالفعل، حيث يصور المقطع تجمع النحلات حول النحلة المغطاة بالعسل، ولعقها من أجل تنظيفها حتى تعافت تماما وأصبحت قادرة على التحليق.

وقال بيتر: "مجموعة النحل برهنت على صفة التعاون والتآخي التي تتميز بها".

شاهد الفيديو من هنا..