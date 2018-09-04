"رونالدو" يشترى ناديا إسبانيا.. تعرف على تفاصيل

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الجماهير

بلدية الوليد

أعلن كارلوس سواريز، رئيس نادي بلد الوليد، عن استحوذ نجم كرة القدم البرازيلية المعتزل رونالدو على 51% من أسهم النادي.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي عقد في مقر بلدية المدينة الواقعة في شمال غرب إسبانيا: "اليوم نقطة بداية رونالدو يستحوذ شخصيا على 51% من أسهم بلد الوليد"، لافتا إلى أن رونالدو "معبود للجماهير يحب حلما وينشره".

وقال لاعب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سابقا: "نريد أن نكبر إلى الحد الذي تسمح به أحلامنا. هذا يوم مهم جدا بالنسبة لي".

وكانت تقارير صحفية إسبانية تتحدث منذ أسابيع عن قرب عملية استحواذ اللاعب الفذ الذي عرف بـ"الظاهرة"، على حصة الغالبية، في النادي العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى في الليجا.

ويعد رونالدو (41 عاما) أحد أفضل المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم، وليس غريبا عن اللعبة في إسبانيا، كما دافع عن ألوان أندية أوروبية أخرى هي ميلان وإنتر في إيطاليا، وأيندهوفن الهولندي.

وتوج رونالدو مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 1994 و2002، واستدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة "السيليساو" في عمر 17 عامًا.

وسجل 62 هدفا في 97 مباراة خاضها مع البرازيل، بينها هدفان في مرمى الحارس الألماني أوليفر كان في نهائي مونديال 2002 على ملعب يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو (2- 0).

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