تعيين 4 قيادات جديدة فى حركة المحليات بالقليوبية

04 سبتمبر 2018 - 09:46 ص

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالي 2018 لعدد 111 قيادة بالإدارة المحلية منها 75 قيادة محلية جديدة في جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن، وتتضمن الحركة 12 سكرتير عام محافظة و10 سكرتيري عموم مساعدين و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حي.

وشملت الحركة تعيين عواد أحمد على أحمد عبد الغنى سكرتيراً عاماً لمحافظة القليوبية، ومحمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدنى سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية، ومجدي محمد عبده الوصيف رئيساً لمدينة شبرا الخيمة – القليوبية، وأمل فوزى مجاهد جاب الله رئيساً لمدينة قها بمحافظة القليوبية.