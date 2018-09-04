» انسحاب "مونيكا" من حوار إسرائيلى بسبب سؤال صادم عن "كلينتون"

04 سبتمبر 2018 - 09:46 ص

أثار سؤال تعرضت له المتدربة السابقة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي التى تبلغ من العمر 45 عاما، وعرف عنها أنها أقامت علاقة جنسية قبل عشرين عامًا جمعت بينها وبين الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ، جدل بين الراى العام الأمريكى، وخاصة بعد بانسحابها المفاجئ فور تعرضها للسؤال الصادم.

ووفق لما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن لوينسكي كانت تتحدث في لقاء إسرائيلي بالقدس حول ظاهرة التنمر الإلكتروني لكن المرأة المثيرة للجدل تلقت سؤالا غير متوقع من إحدى الصحفيات في لقاء تلفزيوني.

وتابعت الصحفية الإسرائيلية في سؤالها قائلة : "حين سئل كلينتون مؤخرا في حوار مع "إن بي سي" حول ما إذا كان سيعتذر لك شخصيا، أجاب غاضبا وقال إنه فعل ذلك أمام العموم، فهل ما زالت تتوقعين أن يعتذر لك بصورة شخصية"؟

وأجابت لوينسكي بإن ما قامت به كان رضائيا ، ثم قامت من مكانها وأوقفت الحوار.

وأوضحت بأنها أجرت الحوار حتى تتحدث عن الجوانب الإيجابية والسلبية للإنترنت بعيدا عن الأمور الشخصية، ولذلك بادرت إلى الانسحاب حين وجدت أن السؤال بعيد عن الموضوع كما قدمت "المُحاضرة" اعتذارها للجمهور الذي لم يتمكن من مشاهدة المقابلة.

في غضون ذلك، أصدرت القناة الإسرائيلية الثانية، التي استضافت اللقاء بيانا تعرب فيه عن شكرها للمتدربة السابقة، كما أوضحت أنها تحترم "حساسيتها" إزاء الموضوع الذي أثار حين حدوثه ضجة كبرى في الولايات المتحدة.