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الإصابة تبعد مهاجم برشلونة الجديد عن الملاعب

الرياضة

مالكوم
مالكوم

وكالات- محمد الخرو

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أكد نادي برشلونة الإسباني غياب مهاجمه البرازيلي الجديد مالكوم لمدة أسبوع بسبب إصابته في كاحله خلال التدريب.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان: "بعد الحصة التدريبية صباح الإثنين مع فريق برشلونة، يعاني مالكوم من التواء في الرباط الخارجي لكاحله الأيمن مدة غيابه قدرت بأسبوع".

وبحسب هذه المدة، لن يفتقد الفريق لاعبه الشاب 21 عاما في أي مباراة، إذ أن فترة الغياب تتزامن مع توقف البطولات الوطنية لإتاحة المجال أمام إقامة مباريات دولية.

وتقام المباراة المقبلة للنادي الكتالوني في 15 سبتمبر ضد ريال سوسييداد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وانضم مالكوم في يوليو الماضي إلى برشلونة قادما من بوردو الفرنسي لمدة 5 أعوام، في صفقة قدرت قيمتها بـ41 مليون يورو.


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