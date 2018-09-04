  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:54 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

مصر تدخل العالمية فى مجال الطاقة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الحضري

الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

زيادة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

جبريل

سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

الرئيس السيسي

اليوم.. "السيسي" فى ضيافة أوزبكستان لأول مرة تاريخيًا

فابيو كوالياريلا

بالفيديو.. هدف تاريخي في الدوري الإيطالي

الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لفضائية " ال تي سي"

شعيب: القرار ضرب حرية الإعلام في مقتل

رونالدو

"رونالدو" يشترى ناديا إسبانيا.. تعرف على تفاصيل

أعلى البنوك سعرا لـ "الدولار" اليوم

أسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء

عن إيقاف ltc..

شعيب: القرار ضرب حرية الإعلام في مقتل

آخر الأخبار

الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لفضائية " ال تي سي"
الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لفضائية " ال تي سي"

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

#

موجة غضب إيطالية بسبب كلب

#

الحكومة تنفي الحصول على قروض خليجية لقناة السويس

عقب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لفضائية "ال تي سي"، علي قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف الفضائية لمدة 15 يوما، قائلا: "هذا القرار ضرب حرية الإعلام في مقتل" لافتًا إلى أن لجنة الشكاوى التابعة للأعلى للإعلام تسببت في فضيحة دولية لمصر.

وأضاف "شعيب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كورة بلدنا" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، أنه يجب علي كل الجهات المعنية أن تتصدي لهذا القرار، مشيرًا إلي أن القانون المصدق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين يتضمن منع بات لإغلاق أي قناة.

وطالب "شعيب"، جميع المسئولين أنه لا يجب في ظل عهد السيسي أن تغلق قناة بهذا الشكل، متابعًا: "جميع الدساتير حصنت الحرية للإعلام، هذا القرار وصمة عارٍ في جبين اللجنة العليا للإعلام ".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب
» الإصابة تبعد مهاجم برشلونة الجديد عن الملاعب
» انسحاب "مونيكا" من حوار إسرائيلى بسبب سؤال صادم عن "كلينتون"
» الحكومات تلاحق واتساب بسبب الإرهاب
» "دودة" تسبب أزمة كبرى لشركة "إيكيا"
» بنزيمة يحطم رقم رونالدو "القياسي"
» شاهد .. عمود يقسم حافلة و ركابها إلى "نصفين"
» "فيس بوك" توضح أسباب توقف خدمات "واتساب"
» كيف علق برشلونة على استبعاد "ميسي" من قائمة الأفضل بالعالم؟

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد