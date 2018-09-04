شعيب: القرار ضرب حرية الإعلام في مقتل

04 سبتمبر 2018 - 09:50 ص

عقب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لفضائية "ال تي سي"، علي قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف الفضائية لمدة 15 يوما، قائلا: "هذا القرار ضرب حرية الإعلام في مقتل" لافتًا إلى أن لجنة الشكاوى التابعة للأعلى للإعلام تسببت في فضيحة دولية لمصر.

وأضاف "شعيب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كورة بلدنا" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، أنه يجب علي كل الجهات المعنية أن تتصدي لهذا القرار، مشيرًا إلي أن القانون المصدق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين يتضمن منع بات لإغلاق أي قناة.

وطالب "شعيب"، جميع المسئولين أنه لا يجب في ظل عهد السيسي أن تغلق قناة بهذا الشكل، متابعًا: "جميع الدساتير حصنت الحرية للإعلام، هذا القرار وصمة عارٍ في جبين اللجنة العليا للإعلام ".

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