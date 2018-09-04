سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

04 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

عاود المقرئ والشيخ محمد جبريل، الحديث عن الحجاب مؤكدا أنه فرض من فروض الإسلام.

وأوضح جبريل خلال تغريدة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، :"سيظل الحرام حراما ولو ارتكبه كل الناس و سيظل الحجاب فرضا ولو خلعته كل النساء".

وتابع، :"وسيظل الموت حقا ولو نسيه كل الأحياء و سيظل باب التوبة مفتوحا ولو عاد العبد إلى المعصية ألف مرة".

واختتم تدوينته بقوله: "سبحانك ما أعظم شانك".

وقد تفاعل الكثير من التابعين علي تغريدة "جبريل" حيث وجة سالم سؤالا لـ"جبريل" قائلًا، :"فيما يخص الحجاب هل نعتبر ما تقدمه حكما قطعيا أو رأيا شخصيا، ومن يقول أنه حكم قطعي فلياتنا بالدليل القاطع".

فيما رد "جبريل" بقوله: "وهل الشمس الساطعة تحتاج الى دليل بوجدها،، وهل عقلك الذى تفكر به ثم ترد بلسانك يحتاج من معرفة من أنطقه،، اتق الله فى نفسك واقرأ كتاب ربك بيقين وحب تجد ما يريح قلبك وعقلك،، اللهم أهد الناس لرب الناس وأدبهم بأدب الإسلام".