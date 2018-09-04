السيسى يستعرض مميزات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

04 سبتمبر 2018 - 09:53 ص

أصدر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيانا حول النتائج المتوقعة للمباحثات التى من المفترض أن تتم بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي والرئيس الصينى شى جين بينج اليوم.

وقال راضى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استعرض في كلمته أمام القمة الصينية الأفريقية، مميزات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم .

وأضاف راضى فى بيان الرئاسة أن قناة السويس أكد الرئيس أنها مركز لوجستى واقتصادى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز من حرية التجارة العالمية ويفتح أفاقا استثمارية واسعة.