بالفيديو.. هدف تاريخي في الدوري الإيطالي

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الرياضة

فابيو كوالياريلا
فابيو كوالياريلا

متابعات- محمد الخرو

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نابولي

سامبدوريا

هدف

فابيو كوالياريلا

بيريزنسكي

حقق فريق سامبدوريا الإيطالي فوزًا ثمينًا علي نابولي الإيطالي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي بهدف تاريخي لمهاجم الفريق فابيو كوالياريلا.

وتلقى اللاعب الإيطالي الدولي السابق عرضية متقنة من زميله بارتوس بيريزنسكي، ليحولها بكعب قدمه على الطائر إلى شباك دافيد أوسبينا حارس نابولي.

وانتهى اللقاء بفوز سامبدوريا بثلاثية نظيفة، سجلها جريجوار ديفريل هدفين، وكوارياريلا هد، وهو الفوز الأول للفريق الذي خاض مباراتين فقط وله لقاء مؤجل.

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