اليوم.. "السيسي" فى ضيافة أوزبكستان لأول مرة تاريخيًا

04 سبتمبر 2018 - 10:05 ص

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، جولته الآسيوية والتى شملت زيارة البحرين والصين، وتنتهى بالعاصمة الأوزبكستانية "طشقند".

وتعد هذه الزيارة هى الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزبكستان، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسي مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بأوزباكستان.

وسوف يعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات.

تأتى زيارة الرئيس السيسي بدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، حيث يبحث الرئيسان آفاق التعاون بين البلدين، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المتوقع اعتماد بيان مشترك والتوقيع على حزمة من الوثائق الحكومية المشتركة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، وفي السياحة والعلوم والتعليم والثقافة والرياضة.