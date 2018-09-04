"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

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متابعات - حنان حمدتو

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وزارة الصحة والسكان

الأنسولين

الإدارة المركزية

رشا زيادة

لشئون الصيدلة

أعلنت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، عن أنه تم توفير توليفة من الأنسولين (الأقلام + الأمبولات + الأقراص)، بالصيدليات والمستشفيات لسد احتياجات المرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رشا رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحها لـ"اليوم السابع"،  إن هناك شحنات من الأنسولين المستورد وصلت للموانئ المصرية، وجارٍ إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عنها لضخها فى السوق.

وأضافت الدكتورة رشا زيادة، أن خطوة تعيين الدكتور تامر عصام نائب لوزير الصحة لشئون الدواء جيدة وتمنح القطاع انتعاشة فى الأفكار الجديدة والتطبيق السليم لها، بالإضافة إلى ضمان التناغم بين الأجهزة الصيدلانية المختلفة.

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