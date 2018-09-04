نجل الزعيم يوجه رسالة حب لـ"الهضبة"

عمرو محمد
وجه الفنان محمد إمام ابن الزعيم عادل إمام رسالة "حب" إلي "الهضبة" عمرو دياب بسبب نجاحاته المستمرة.
وقال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "عايش حياتي كلها على أغانيه، بحترم إخلاصه لشغله واحترامه لجمهوره".
وأضاف: "بحب اجتهاده وإصراره من أول ما بدأ لحد دلوقتي".
وتابع "إمام" حديثه عن الهضبة قائلًا: "عمرو دياب مش بس نجم.. عمرو دياب درس في النجومية شكرًا على كل الذكريات الجميلة".
وتفاعل رواد تويتر حول تغريدة "إمام" حيث قال غريب محمد: "اتنين بس في الشرق الأوسط اللي يستاهلوا إن يتقال عنهم رقم واحد الزعيم عادل إمام في التمثيل والهضبة عمرو دياب في الغناء".
وقال آخر: "أحلى هضبة فى الدنيا ربنا يديه الصحة وطول العمر وتفضل عايشين على أغانيه الممتعة ومبروك يا محمد على الجواز وربنا يسعدك".
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