نجل الزعيم يوجه رسالة حب لـ"الهضبة"

04 سبتمبر 2018 - 10:08 ص

وجه الفنان محمد إمام ابن الزعيم عادل إمام رسالة "حب" إلي "الهضبة" عمرو دياب بسبب نجاحاته المستمرة.

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "عايش حياتي كلها على أغانيه، بحترم إخلاصه لشغله واحترامه لجمهوره".

وأضاف: "بحب اجتهاده وإصراره من أول ما بدأ لحد دلوقتي".

وتابع "إمام" حديثه عن الهضبة قائلًا: "عمرو دياب مش بس نجم.. عمرو دياب درس في النجومية شكرًا على كل الذكريات الجميلة".

وتفاعل رواد تويتر حول تغريدة "إمام" حيث قال غريب محمد: "اتنين بس في الشرق الأوسط اللي يستاهلوا إن يتقال عنهم رقم واحد الزعيم عادل إمام في التمثيل والهضبة عمرو دياب في الغناء".

وقال آخر: "أحلى هضبة فى الدنيا ربنا يديه الصحة وطول العمر وتفضل عايشين على أغانيه الممتعة ومبروك يا محمد على الجواز وربنا يسعدك".