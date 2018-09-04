» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب

04 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

قال المتهم بتنفيذ هجوم الطعن، الذي وقع بالعاصمة الهولندية، أمستردام، الأسبوع الماضي، إنه نفذه بسبب إساءات النائب المتطرف، خيرت فليدرز، للإسلام، حسبما أفاد الادعاء العام الهولندي.

والشاب الأفغاني، جاويد إس، (19 عاما)، كان قد أشهر سكينا وطعن سائحين أمريكيين اثنين في محطة القطارات المركزية بأمستردام، الجمعة، قبل أن تصيبه الشرطة بالرصاص وتلقي القبض عليه.

وبحسب بيان صادر عن الادّعاء العام الإثنين، فإن جاويد، الذي يحمل إقامة بألمانيا، ذكر اسم فيلدرز خلال التحقيقات، إضافة لـ”إساءات متكررة للقرآن والذات الإلهية والإسلام والنبي محمد بهولندا”.

وذكر مكتب الادعاء العام أن “الرجل يعتقد أن النبي محمد والقرآن والإسلام والله تعرضوا للإهانة في هولندا”.

وكان فيلدرز، وهو برلماني يميني معاد للإسلام، أعلن الأسبوع الماضي عن تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية تصور النبي محمد، قبل أن يلغيها في وقت سابق على وقوع الهجوم.

وقال المدعون “(جاويد) ذكر اسم فيلدرز لكنه لم يذكر شيئا عن مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية. حتى الآن لا يوجد دليل على وجود شركاء للمتهم”.

وقررت السلطات تجديد احتجاز جاويد لمدة أسبوعين، وقال المدعون إن الشرطة الألمانية فتشت منزل الرجل في ألمانيا وصادرت وحدات ذاكرة خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

ولا يزال السائحان وكلاهما يبلغ من العمر 38 عاما يخضعان للعلاج في المستشفى في حين يعالج المتهم أيضا من الإصابات التي لحقت به جراء إطلاق الشرطة النار عليه.