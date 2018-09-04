معلمون وموظفون أمام التحقيق لإهانتهم رموز الدولة

04 سبتمبر 2018 - 10:17 ص

أعلن أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم، إحالة بعض من الموظفين والمعلمين بسبب نشرهم مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، لجهات التحقيق.

وقال "خيري" في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي فضائية "تن"، إنه سيتم تطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، لأن أي خلل بالعمل يقلل من قيمة المعلم في المجتمع المصري.

وأوضح "خيري"، إن هؤلاء المعلمين والموظفين ينتمون لبعض الإدارات التعليمية منها "إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا".