الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

04 سبتمبر 2018 - 10:25 ص

وجه عصام الحضري حارس مرمى نادي الإسماعيلى والمعتزل مؤخرًا من اللعب الدولي، رسالة إلى أعضاء ولاعبي المنتخب.

وقال الحضري في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "لأكثر من 22 سنة، اعتدت حمل حقيبتي؛ للانضمام لمعسكرات المنتخب الوطني، لنيل شرف ارتداء قميصه".

وتابع: "الآن بعدما اعتزلت دولياً وعُدتُ لصفوف جماهير المنتخب المصري، أدعمكم من كل قلبي، وأدعو الله أن يوفقكم وينصركم".

واختتم تغريدة موجهًا حديثة لـ"اللاعبين" قائلًا: "استكملوا الطريق لمزيد من الأمجاد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "الحضري" حيث قال حساب يحمل اسم الفارس العالمي: "أفضل حارس عربي ولن يتكرر صراحة أنت أحد أفضل عشر حراسه في تاريخ كرة القدم العالمية".

وأضاف أخر مداعبًا: "بالرغم من اعترافي التام أنك أسطورة وأفضل حارس فى تاريخ مصر كلها إلا إنى متأكد أنك زعلان على الفلوس اللى كنت بتعملها من وراء مشاركتك مع المنتخب أكتر من زعلك علي اللعب من عدمه".