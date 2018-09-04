  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

مصر تدخل العالمية فى مجال الطاقة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الحضري

الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

زيادة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

جبريل

سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

الرئيس السيسي

اليوم.. "السيسي" فى ضيافة أوزبكستان لأول مرة تاريخيًا

فابيو كوالياريلا

بالفيديو.. هدف تاريخي في الدوري الإيطالي

الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لفضائية " ال تي سي"

شعيب: القرار ضرب حرية الإعلام في مقتل

رونالدو

"رونالدو" يشترى ناديا إسبانيا.. تعرف على تفاصيل

أعلى البنوك سعرا لـ "الدولار" اليوم

أسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء

الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

آخر الأخبار

الحضري
الحضري

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

تعرف على موعد اعتزال «الحضري»

#

ماذا قالت الصحف العالمية عن إنجاز «الحضرى»؟

#

«فيفا» يهنئ «الحضري» لتحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا

#

حقيقة خناقة عصام الحضري مع الجهاز الفني للمنتخب

وجه عصام الحضري حارس مرمى نادي الإسماعيلى والمعتزل مؤخرًا من اللعب الدولي، رسالة إلى أعضاء ولاعبي المنتخب.

وقال الحضري في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "لأكثر من 22 سنة، اعتدت حمل حقيبتي؛ للانضمام لمعسكرات المنتخب الوطني، لنيل شرف ارتداء قميصه".

وتابع: "الآن بعدما اعتزلت دولياً وعُدتُ لصفوف جماهير المنتخب المصري، أدعمكم من كل قلبي، وأدعو الله أن يوفقكم وينصركم".

واختتم تغريدة موجهًا حديثة لـ"اللاعبين" قائلًا: "استكملوا الطريق لمزيد من الأمجاد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "الحضري" حيث قال حساب يحمل اسم الفارس العالمي: "أفضل حارس عربي ولن يتكرر صراحة أنت أحد أفضل عشر حراسه في تاريخ كرة القدم العالمية".

وأضاف أخر مداعبًا: "بالرغم من اعترافي التام أنك أسطورة وأفضل حارس فى تاريخ مصر كلها إلا إنى متأكد أنك زعلان على الفلوس اللى كنت بتعملها من وراء مشاركتك مع المنتخب أكتر من زعلك علي اللعب من عدمه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب
» الإصابة تبعد مهاجم برشلونة الجديد عن الملاعب
» انسحاب "مونيكا" من حوار إسرائيلى بسبب سؤال صادم عن "كلينتون"
» الحكومات تلاحق واتساب بسبب الإرهاب
» "دودة" تسبب أزمة كبرى لشركة "إيكيا"
» بنزيمة يحطم رقم رونالدو "القياسي"
» شاهد .. عمود يقسم حافلة و ركابها إلى "نصفين"
» "فيس بوك" توضح أسباب توقف خدمات "واتساب"
» كيف علق برشلونة على استبعاد "ميسي" من قائمة الأفضل بالعالم؟

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد