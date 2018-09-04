بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

04 سبتمبر 2018 - 10:29 ص

سجل اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي هدفًا عالميًا في شباك نظيره أنقرة جوجو ضمن منافسات الدوري التركي ليصبح من أجمل أهداف الأسبوع في العالم.

كما شهدت الملاعب تسجيل العديد من الأهداف التي تميزت بالمهارة والموهبة أبرزهم:

ليونيل ميسي نجم برشلونة فى هويسكا بالدوري الاسباني

فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا فى نابولى بالدوري الإيطالي

كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي فى نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

دى ماريا لاعب باريس سان جيرمان فى نيم بالدوري الفرنسي

ديفيريل لاعب سامبدوريا فى نابولى بالدوري الإيطالي

اوندريج دودا لاعب هيرتا برلين فى شالكه بالدوري الألمانى

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