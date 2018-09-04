» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت

04 سبتمبر 2018 - 10:44 ص

أغلقت السلطات الكويتية متجرا لبيع الأسماك تعمد وضع عدسات لاصقة لأسماكه تجعلها تبدو كأنها طازجة.

وكان مستخدمون محليون قد تداولوا على تطبيق واتس آب فيديو للأسماك.

كما تداول مدونون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي وجريدة البيان صورا، من بينها صورة لعين مزيفة تنزلق من عين السمكة.

واغتنم بائعو أسماك الفرصة للترويج لأسماكهم والإعلان عن بيع أنواع طازجة "بدون تجميل" مع صورة لأسماك ومجموعة من العدسات الملونة.

من بائع دبابيس إلى أحد أكبر مصممي أزياء الرجال في بريطانيا

وقال مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "لا تحكموا على جودة الأسماك من خلال أعينها"، في حين أشاد آخرون بالخطوة التي أقدم عليها المتجر واعتبروها من طرق التسويق لبضاعته.

وكان بائع أسماك في الكويت قد اتهم في يوليو الماضي بحشو الأسماك مسامير صلب لزيادة وزنها وقيمتها السوقية.