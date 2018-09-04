مجلس الوزراء: نقلة نوعية بالسكة الحديد الفترة المقبلة

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وكالات -حنان حمدتو

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قال الدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة مهتمة بمتابعة هذا الملف بصورة دورية، ومصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وذلك لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن فريق المتابعة بمجلس الوزراء، سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكة الحديد.

من جانبه أكد وزير النقل  الدكتور هشام عرفات، وذلك خلال  اجتماعه مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة السكة الحديد، أن إدراكه بأن هناك إرادة سياسية، ورغبة ملحة، لتحسين الخدمات في هذا القطاع المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص رئيس الجمهورية على لقاء مسئولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن عقد هذا الاجتماع وهو الثالث مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريباً، مضيفًا: سنبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع.

وخلال الاجتماع عرض رئيس هيئة السكك الحديدية تقريراً تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الأداء في مرفق سكك حديد مصر.

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