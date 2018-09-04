  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعى" يستغيث بالعرب بسبب أزمة "اللاجئين الفلسطينيين"

لاعبو المنتخب

أسعار تذاكر لقاء الفراعنة والنيجر

الوزراء

حقيقة توقف الترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد تطوير العملية الشاملة بسيناء

رئيس الأرجنتين يتقمص بابا نويل

إلغاء نصف وزارات الأرجنتين في إجراءات تقشفية

صورة الخبر

مصر تدخل العالمية فى مجال الطاقة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الحضري

الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

زيادة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

جبريل

سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

إلغاء نصف وزارات الأرجنتين في إجراءات تقشفية

عرب وعالم

رئيس الأرجنتين يتقمص بابا نويل
رئيس الأرجنتين

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مطربة شهيرة تلغى حفلها فى إسرائيل

#

كاتبة تطالب بحظر النقاب في مصر

#

الليلة.. أسود إنجلترا تسعى لافتراس منتخب كرواتيا

#

الديوك الفرنسية تسعى لافتراس منتخب بلجيكا

أعلنت الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في حديث بثه التلفزيون، إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.

وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء "نحو نصف" وزارات الحكومة.

ولم تحدد الحكومة الوزارات التي من المقرر إلغاؤها أو دمجها.

وتعتبر الأرجنتين أكبر مُصدّر لحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة، والقمح، وفول الصويا.

واعتبارا من الأول من يناير المقبل، ستطبق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو، العملة المحلية في الأرجنتين، لكل دولار أمريكي، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.

وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، نيكولاس دوجوفن، أن إجراءات التقشف تستهدف خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف البيزو.

وتأمل الحكومة الأرجنتينية في الوصول بعجز الموازنة العامة إلى صفر في عام 2019.

وفقدت العملة الأرجنتينية نحو نصف قيمتها منذ يناير الماضي على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60 في المئة.

ومن المقرر أن يطير دوجوفن إلى واشنطن الثلاثاء للاجتماع بكرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

واضطرت الأرجنتين في يونيو الماضي لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار. ولا يتمتع الصندوق بسمعة طيبة في هذه الدولة لدوره المعروف في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001.

وقالت الحكومة إن هذا التحرك جاء لاستعادة ثقة المستثمرين عقب تراجع في الصادرات الزراعية، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى سحب أصولهم الاستثمارية من الأرجنتين.

ومن المقرر أن يضع دوجوفن اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن يسرع من وتيرة إجراءات حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وطالب الصندوق الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب
» الإصابة تبعد مهاجم برشلونة الجديد عن الملاعب
» انسحاب "مونيكا" من حوار إسرائيلى بسبب سؤال صادم عن "كلينتون"
» الحكومات تلاحق واتساب بسبب الإرهاب
» "دودة" تسبب أزمة كبرى لشركة "إيكيا"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد