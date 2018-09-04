مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

04 سبتمبر 2018 - 10:50 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة أية أمطار أو سيول تتعرض لها المحافظة طبقًا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أن هناك موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد خلال أيام .

وأكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين المتعلقة بأماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع، والتأكد من سلامة وجاهزية كل المعدات اللازمة لمواجهة حدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار مع رفع درجة الاستعداد القصوى، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لحدوث أي مشكلات طارئة والتأكد من سلامة كافة بالوعات المطر بنطاق المحافظة.

وأضاف مجاهد، أنه تم تجهيز سيارة كسح لشفط مياه الأمطار من الشوارع وسيارات النافورى والفاكيوم لتسليك غرف ومطابق الصرف الصحى والحفارات والسباكين والفنيين للإسراع فى تصليح الانفجارات التي تحدث داخل خطوط مياه الشرب هذا بخلاف فريق الغواصين والتطهير وجهازيتهم لمواجهة أى مشاكل تضرب خطوط الصرف الصحى واستيعابها لكميات المياه .