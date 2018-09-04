» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية

04 سبتمبر 2018 - 10:55 ص

هاجم الإعلامي أحمد موسى، محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام عليه.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا يجب أن يستخدم مع القاتل الرأفة، محمود مش يستاهل يكون أب.

وتابع موسى: "ده قتل ولاده الاتنين تحت تأثير مخدر، مشيرًا إلى أن كل ما ذكرته القنوات المعادية للدولة في هذه القضية مجرد ادعاءات وأكاذيب لتحويل القضية من جنائية إلى سياسية.

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