» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية

إيمان هاني
هاجم الإعلامي أحمد موسى، محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام عليه.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا يجب أن يستخدم مع القاتل الرأفة، محمود مش يستاهل يكون أب.
وتابع موسى: "ده قتل ولاده الاتنين تحت تأثير مخدر، مشيرًا إلى أن كل ما ذكرته القنوات المعادية للدولة في هذه القضية مجرد ادعاءات وأكاذيب لتحويل القضية من جنائية إلى سياسية.
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