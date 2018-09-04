"مصر للطيران" تنقل 4220 حاجا من الأراضى المقدسة للقاهرة

04 سبتمبر 2018 - 10:57 ص

تسير شركة مصر للطيران، اليوم، 17 رحلة جوية لعودة 4 آلاف و220 حاجًا، وذلك بواقع 7 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة 1713 حاجا إلى القاهرة، كما تسير الشركة 10 رحلات جوية بواقع 8 رحلات إلى مطار القاهرة من بينهم رحلتان لعودة حجاج باماكو، بالإضافة إلى رحلتين إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

ويذكر أن شركة مصر للطيران، سيرت بالأمس الإثنين، 22 رحلة جوية لعودة 5 آلاف حاج، وذلك بواقع 11 رحلة جوية لنقل 2600 حاج من حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة وحجاج الترانزيت، بالإضافة إلى 11 رحلة جوية من مطار جدة لعودة 2390 حاجًا من بينهم رحلتان خاصتان لنقل حجاج باماكو بمالي.