"عيد" عن قانون الصحافة: "موسى" أول المخالفين

عمرو محمد
قال المحامي الحقوقي جمال عيد، أول من خرق قانون الصحافة الجديد الذي صدر منذ أيام، هو الإعلامي أحمد موسى.
وأضاف في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "السبت 1سبتمبر تم نشر القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، المادة 19 تعاقب أي وسيلة إعلامية على نشر الأخبار الكاذبة".
وتابع: "أحمد موسى يعلن أن جون ماكين هو المرشد الحقيقي للإخوان، أحمد موسى أول من خالف القانون، أحمد موسى لن يطبق عليه القانون".
واختتم تغريدته بقوله: "نحن نكيل بمكيالين".
وكان الإعلامي أحمد موسي قد تحدث في برنامجه علي مسئوليتي والمذاع علي صدى البلد، قائلًا: "إن السيناتور الأمريكي جون ماكين كان المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد شارك في جنازته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية".
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