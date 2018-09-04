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"عيد" عن قانون الصحافة: "موسى" أول المخالفين

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قال المحامي الحقوقي جمال عيد، أول من خرق قانون الصحافة الجديد الذي صدر منذ أيام، هو الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "السبت 1سبتمبر تم نشر القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، المادة 19 تعاقب أي وسيلة إعلامية على نشر الأخبار الكاذبة".

وتابع: "أحمد موسى يعلن أن جون ماكين هو المرشد الحقيقي للإخوان، أحمد موسى أول من خالف القانون، أحمد موسى لن يطبق عليه القانون".

واختتم تغريدته بقوله: "نحن نكيل بمكيالين".

وكان الإعلامي أحمد موسي قد تحدث في برنامجه علي مسئوليتي والمذاع علي صدى البلد، قائلًا: "إن السيناتور الأمريكي  جون ماكين  كان  المرشد الحقيقي لجماعة  الإخوان الإرهابية، وقد شارك في جنازته قيادات جماعة  الإخوان الإرهابية".

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