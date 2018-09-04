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الصحة: فريق طوارئ لتنقيح بيانات حالات قوائم الانتظار

الحياة السياسية

مجاهد
مجاهد

وكالات - حنان حمدتو

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  أن فريق الدعم الفني للوزارة  يقوم بمتابعة دورية ومستمرة على مدار الـ24 ساعة، لمشروع القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ضمن مبادرة الرئيس، مشيرا إلى أن الفريق يقوم بتنقيح البيانات واستخراج التقارير إلكترونيًا، كما يقدم أدوات لتيسير وسهولة الحصول على البيانات المطلوبة، فضلًا عن متابعة البرنامج والشبكة الإلكترونية مع التسجيل بالمستشفيات المشاركة بالمشروع وتقديم الدعم الفنى لذلك، كما يقدم الفريق الدعم الفنى والتدريب للمستخدمين في المستشفيات لرفع كفاءتهم.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شكلت فريقا للجودة لمتابعة حالات المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لضمان استمرار أعمال المشروع القومي وحفاظًا على ما تم تحقيقه من انجازات للمريض المصري وتحقيق كل الرعاية الطبية اللازمة.

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