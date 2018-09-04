  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعى" يستغيث بالعرب بسبب أزمة "اللاجئين الفلسطينيين"

لاعبو المنتخب

أسعار تذاكر لقاء الفراعنة والنيجر

الوزراء

حقيقة توقف الترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد تطوير العملية الشاملة بسيناء

رئيس الأرجنتين يتقمص بابا نويل

إلغاء نصف وزارات الأرجنتين في إجراءات تقشفية

صورة الخبر

مصر تدخل العالمية فى مجال الطاقة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الحضري

الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

زيادة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

جبريل

سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

خلاف في البرلمان الليبي يتحول إلى اشتباك مسلح

#

تجديد حبس عامل متهم بقتل شخص وإصابة آخر بالقليوبية

#

إصابة مدير مدرسة وابن شقيقه في مشاجرة بين عائلتين بملوي

#

أمن إسكندرية يسيطر على مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات سابقه بين الطرفين على ملكية محول كهرباء بينهما، تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين وإطلاق أعيرة نارية بناحية الكسابية – دائرة المركز.

على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من:

طرف أول "رزق. أ. م" 60 سنة - فلاح ومقيم الكسابية – دائرة المركز، و"مصطفى. ر. ا"  19 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"محمد. ر. ا" 29 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"أبوالوفا. ر. ا" 38 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية.

وطرف ثان "على. م. م" 63 سنة - فلاح ومقيم كفر الشيخة سالمة – دائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 5 سم - جرح سطحي بالساق الأيمن - كدمة بالكوع الأيمن، و"سعد.ع.م" 30 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 5 سم - كدمة بالكتف اليسرى - سحجة بالكوع الأيسر، و"طارق. ع. م " 42 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"محمود. ع. م" 35 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، مصاب "سحجات بالصدر - جرحين قطعيين بفروة الرأس  بطول 7 سم - جرح بالجانب الايسر - كدمات بالذراعين - جرح قطعي بالساعد الأيسر"، و"سيد. ع. م" 23 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"كريم. ع. م" 29 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية.

وذلك بسبب خلافات سابقه بين الطرفين على ملكية محول كهرباء بينهما، واليوم ولدى تقابلهم لمحاولة فض النزاع القائم بينهم، حدثت مشادة كلامية بين الأول والخامس، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني محدثين ما بهم من إصابات، وقيام العاشر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري بندقية آلية دون حدوث ثمة إصابات.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد المتهم العاشر ضبط السلاح الناري المستخدم " عبارة عن بندقية ألية عيار 7.63 x 39 تحمل رقم (5686) وعدد (2) فارغ طلقة من ذات العيار  (جارى الكشف الفني عليها) تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20192 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2018م، وجارٍ العرض على النيابة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب
» الإصابة تبعد مهاجم برشلونة الجديد عن الملاعب
» انسحاب "مونيكا" من حوار إسرائيلى بسبب سؤال صادم عن "كلينتون"
» الحكومات تلاحق واتساب بسبب الإرهاب
» "دودة" تسبب أزمة كبرى لشركة "إيكيا"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد