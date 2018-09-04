إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

04 سبتمبر 2018 - 11:26 ص

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات سابقه بين الطرفين على ملكية محول كهرباء بينهما، تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين وإطلاق أعيرة نارية بناحية الكسابية – دائرة المركز.

على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من:

طرف أول "رزق. أ. م" 60 سنة - فلاح ومقيم الكسابية – دائرة المركز، و"مصطفى. ر. ا" 19 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"محمد. ر. ا" 29 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"أبوالوفا. ر. ا" 38 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية.

وطرف ثان "على. م. م" 63 سنة - فلاح ومقيم كفر الشيخة سالمة – دائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 5 سم - جرح سطحي بالساق الأيمن - كدمة بالكوع الأيمن، و"سعد.ع.م" 30 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 5 سم - كدمة بالكتف اليسرى - سحجة بالكوع الأيسر، و"طارق. ع. م " 42 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"محمود. ع. م" 35 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، مصاب "سحجات بالصدر - جرحين قطعيين بفروة الرأس بطول 7 سم - جرح بالجانب الايسر - كدمات بالذراعين - جرح قطعي بالساعد الأيسر"، و"سيد. ع. م" 23 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية، و"كريم. ع. م" 29 سنة - فلاح ومقيم ذات الناحية.

وذلك بسبب خلافات سابقه بين الطرفين على ملكية محول كهرباء بينهما، واليوم ولدى تقابلهم لمحاولة فض النزاع القائم بينهم، حدثت مشادة كلامية بين الأول والخامس، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني محدثين ما بهم من إصابات، وقيام العاشر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري بندقية آلية دون حدوث ثمة إصابات.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد المتهم العاشر ضبط السلاح الناري المستخدم " عبارة عن بندقية ألية عيار 7.63 x 39 تحمل رقم (5686) وعدد (2) فارغ طلقة من ذات العيار (جارى الكشف الفني عليها) تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20192 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2018م، وجارٍ العرض على النيابة.