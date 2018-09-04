أول تعليق من "نافعة" بشأن قرار "ترامب" حول "اللاجئين الفلسطينيين"

04 سبتمبر 2018 - 11:47 ص

علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف دعم مؤسسة "الأونروا" والمهتمة بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال "نافعة" في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "تدرك أمريكا أن تصفية القضية الفلسطينية مرهون بإخراج القدس واللاجئين من مفاوضات الحل النهائي".

وتابع: "هى تملك نقل سفارتها وقطع مساهمتها المالية عن الأونروا وقد فعلت، فلم يعد في يدها أوراق ضغط أخرى الباقي سيتكفل به العرب".

وأردف موجهًا حديثة للعرب قائلًا: "الصمت عن مسألة اللاجئين مريب متى تعبر جامعة العرب عن موقف رسمي محترم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر منذ أيام وقف الدعم المادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بسبب رفض الفلسطينيين فيما يعرف باسم "صفقة القرن".