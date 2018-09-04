حقيقة توقف الترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

04 سبتمبر 2018 - 11:52 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى تواصل مع مجلس الوزراء، أن لجان الترقيات الخاصة بهذه الوظائف مستمرة في عملها، ولم تتوقف في أي جهة حكومية على الإطلاق وتعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، مُشيرًا إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفي الدولة دون مبرر، وما يؤكد ذلك صدور حركة القيادات المحلية والتي شملت سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مدن ورؤساء أحياء.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الجهاز إلى إطلاق وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق "قيادو الجهاز الإداري للدولة" على الهاتف المحمول، ويقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته ومدونة السلوك الوظيفي المتعلقة بالقيادات، إلى جانب نص القسم القانوني للوظيفة القيادية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز بصدد إصدار قرار بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي سيوضح كيفية استحقاق الترقية وضوابطها وغيرها، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال شهر نوفمبر المقبل.