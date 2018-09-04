تغريم مصر 2 مليار دولار في اتفاقية للغاز

04 سبتمبر 2018 - 12:03 م

قضت محكمة بتغريم مصر ملياري دولار إلى شركة إيطالية إسبانية كتعويض عن فشل مصر في الوفاء بعقد لتصدير الغاز خلال فترة الربيع العربي حسب الـ"بي بي سي" .

ورفع دعوى التحكيم الاتحاد الإسباني للغاز بعد أن توقفت مصر عن تزويد أحد مشاريع الاتحاد بالغاز عندما واجهت مصر نقصًا داخليًا في الطاقة.

ووجدت المحكمة أن مصر عندما أوقفت إمدادات الغاز خالفت بذلك معاهدة حماية استثمار مشتركة مع إسبانيا.

ويرجح محللون أن تدفع مصر ملياري دولار عبر تجديد إمدادات الغاز بدلاً من دفعها نقدا.

ويتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز بعد اكتشاف عدة حقول مهمة للغاز الطبيعي في البلاد.