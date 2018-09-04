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"التعليم" تنفى الانتهاء من طباعة كتب النظام التعليمى الجديد

الحياة السياسية

طارق شوقى
طارق شوقى

وكالات - حنان حمدتو

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من نسخ لكتب اللغة الإنجليزية الجديدة الخاصة بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وذلك بعدما ما أكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان وجهته للمجلس، على أن كتب النظام الجديد للتعليم لجميع المراحل ما زالت قيد الطباعة حتى الآن، ولم تصل المدارس بعد، مُشددةً في الوقت نفسه على أن النسخ المتداولة لكتب اللغة الإنجليزية الجديدة الخاصة بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019/2018، غير صحيحة وغير مطابقة للكتب الأصلية، وتستهدف البلبلة وإثارة الرأي العام حول النظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن المطابع انتهت من طباعة نحو 92% من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد، وجار استكمال طباعة الأعداد الباقية, كاشفا عن توريد الكتب لمطابع الوزارة، وقد تسلمت المديريات الكتب بنسبة 80.3% حتى الآن لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول للفصل الدراسي الأول تباعًا.

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