ضبط موظف بوزارة العدل بأوراق سيارة مزورة بمرور بنها

تمكن رئيس مباحث المرور من ضبط سيارة بأرقام شاسيه مزورة أثناء نقل ملكيتها من قبل موظف بوزارة العدل داخل مرور بنها.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث إدارة المرور بالمديرية، تفيد بأنه حال قيام المدعو "مصطفى.م.ع" 30 سنة، موظف بوزارة العدل ومقيم شارع الجامع قسم أول بنها، بنقل ملكية السيارة ماركة هيونداى النترا موديل 2015م تحمل شاسيه رقم 213217 والموتور الخاص بالسيارة.

تم ضبط السيارة وبعرضها على اللجنة الفنية بإدارة مرور القليوبية أكدت بوجود تلاعب بفردات الشاسيه الخاص بالسيارة، وبمواجهته قرر قيامة بشراء السيارة منذ شهرين تقريباً نظير مبلغ 250 ألف جنيه من المدعو "محمد. ا. م" وباستدعائه تبين أنة يدعى "محمد. إ" 35 سنة - عاطل ومقيم بلتان – طوخ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمدعو "سعيد. م. ع" المقيم بذات الناحية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2629 لسنة 2018م إداري قسم ثان بنها، وجارٍ العرض على النيابة العامة.