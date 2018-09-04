جامعى يخنق جده ويحرق جثته لسرقته بالظاهر

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قتل الجد

حرق الجثة

قتل طالب بكلية حقوق جده خنقًا وأحرق جثته لسرقته بالظاهر.

وردت معلومات لقسم شرطة الظاهر تفيد بنشوب حريق بعقار بدائرة القسم، وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق ونشوب الحريق بشقة بالدور الأرضي يقطنها بمفرده سلامة.ي، 90 سنة، بالمعاش توفي إثر إصابته بحروق متعددة بالجسم.

وبسؤال نجل المتوفى ويدعي نبيل س، 55 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلي، لم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة وأمكن التوصل لمشاهدة مصطفى.ن،21 سنة ،طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان، حفيد المجني عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه فخطط لسرقته وتوجه لسكن المجني عليه بدعوي زيارته والاطمئنان علي صحته وحال تواجده صحبة المجني عليه قام بمغافلته والدلوف لغرفة نومه بحثًا عن أية مبالغ مالية إلا أن المجني عليه شاهده وحاول الاستغاثة بالجيران فقام بخنقه بيده حتى تأكد من وفاته.

وخشية افتضاح أمره قام بإحضار بعض الملابس الخاصة بالمجني عليه من دولاب غرفة نومه وأضرم بها النيران باستخدام ثقاب الكبريت وفر هاربًا

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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