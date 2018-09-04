"البرادعى" يستغيث بالعرب بسبب أزمة "اللاجئين الفلسطينيين"

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أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، أن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بيد العرب أنفسهم.

وقال خلال تغريدة بـ"تويتر": "الأونروا التى يتعلم بها نصف مليون طالب مهددة بالإغلاق بسبب القرار الأمريكي بوقف تمويل المنظمة بغرض إنهاء مفهوم "اللاجئين الفلسطينيين"!".

وتابع: "المبلغ زهيد والعواقب بالغة، فهل يمكن أن يتحرك العرب حتى لا يفقد جيل جديد الأمل فى أى مستقبل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر منذ أيام وقف الدعم المادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بسبب رفض الفلسطينيين فيما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قال عبده علام: "والله لا هنتحرك ولا هنعمل والجيل الجديد متخافش عليه هو أصلاً فاقد الأمل مش لسه هيفقدوا".

وأضاف: "لن يتحركوا حتى لا يغضب ترامب وسيكتفون بالشجب والتنديد بالقرار".

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