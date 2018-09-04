  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعى" يستغيث بالعرب بسبب أزمة "اللاجئين الفلسطينيين"

لاعبو المنتخب

أسعار تذاكر لقاء الفراعنة والنيجر

الوزراء

حقيقة توقف الترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد تطوير العملية الشاملة بسيناء

رئيس الأرجنتين يتقمص بابا نويل

إلغاء نصف وزارات الأرجنتين في إجراءات تقشفية

صورة الخبر

مصر تدخل العالمية فى مجال الطاقة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الحضري

الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب ومغرد يهاجمه

زيادة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

جبريل

سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

محافظ القليوبية يتفقد موقع المنطقة الاستثمارية ببنها

قبلي وبحري

جولة المحافظ
جولة المحافظ

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

محافظ القليوبية: أنا زملكاوي وافتخر

#

كفيفة مسنة تبكي للمحافظ :"انا مش عارفة اجيب العلاج"

#

فتح مراكز الشباب لتسجيل المواليد على بطاقة التموين

#

محافظ القليوبية.. وضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير ببنها

بقتل

في

القليوبية

عامل

شونة

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية صباح يوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية الجاري إنشاؤها بعزبة نجيب بمدينة بنها والتي تقع على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال  لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز. 

ومن المخطط له إنشاء 9 مبان بالمنطقة منهم مبنى خدمات المستثمرين وصالات للمستثمرين ومبني المرافق والمطافئ والإسعاف ومكان مخصص للهناجر الصناعية والثلاجات ومناطق تجارية ومناطق إدارية ومركز أعمال بالإضافة إلى مسجد كبير ومباني خدمات للعاملين وملعب نجيل صناعي ومبني للخدمات الطبية والإسعاف كما اقترح المحافظ دراسة إنشاء فندق كبير به كل الخدمات لخدمة المستثمرين والمترددين على المنطقة الاستثمارية، كما كلف بعمل دراسات جدوى دقيقة لتحقيق التخطيط الجيد الذي يثمر عن عمل ناجح.

وخلال الزيارة شدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الأداء والإنجاز لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب
» الإصابة تبعد مهاجم برشلونة الجديد عن الملاعب
» انسحاب "مونيكا" من حوار إسرائيلى بسبب سؤال صادم عن "كلينتون"
» الحكومات تلاحق واتساب بسبب الإرهاب
» "دودة" تسبب أزمة كبرى لشركة "إيكيا"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد