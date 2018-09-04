محافظ القليوبية يتفقد موقع المنطقة الاستثمارية ببنها

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية صباح يوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية الجاري إنشاؤها بعزبة نجيب بمدينة بنها والتي تقع على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.

ومن المخطط له إنشاء 9 مبان بالمنطقة منهم مبنى خدمات المستثمرين وصالات للمستثمرين ومبني المرافق والمطافئ والإسعاف ومكان مخصص للهناجر الصناعية والثلاجات ومناطق تجارية ومناطق إدارية ومركز أعمال بالإضافة إلى مسجد كبير ومباني خدمات للعاملين وملعب نجيل صناعي ومبني للخدمات الطبية والإسعاف كما اقترح المحافظ دراسة إنشاء فندق كبير به كل الخدمات لخدمة المستثمرين والمترددين على المنطقة الاستثمارية، كما كلف بعمل دراسات جدوى دقيقة لتحقيق التخطيط الجيد الذي يثمر عن عمل ناجح.

وخلال الزيارة شدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الأداء والإنجاز لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.