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رئيس السكة الحديد فى محطة بنها للوقوف على إجراءات سلامة القطارات

الحياة السياسية

رسلان
رسلان

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تفقد  المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد،  فجر اليوم ورش منطقة وسط الدلتا والتى فيها محطة وبرج إشارات بنها، وذلك  للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والتأكد من استيفاء كل البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وقرر رسلان فى بيان له، تحويل بعض المسئولين بمحطة بنها وعلى رأسهم رئيس قسم هندسة السكة ومسئولى الإشارات والأمن الصناعى بالمحطة للتحقيق، لعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم والتى تمس سلامة التشغيل بالمحطة من اجل تحسين الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة المقبلة.

 وشدد رئيس الهيئة أثناء لقائه بالعاملين بقسم الصيانة ببنها على ضرورة الالتزام بتعليمات سلامة وإجراءات الصيانة طبقا للتعليمات المنظمة لذلك واستمع إلى المشاكل التى تواجه العاملين أثناء العمل كما أكد مع مسئول شركة النظافة على ضرورة ظهور المحطة بالمظهر اللائق بها والتأكيد على نظافة قطارات الفروع القائمة من محطة بنها.






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