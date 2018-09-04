"مصر للطيران" تنقل 5210 حجاج إلى القاهرة غدًا

04 سبتمبر 2018 - 12:32 م

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 24 رحلة من جدة والمدينة المنورة، لنقل 5210 من الحجاج من بينهم رحلتان جويتان لنقل حجاج بماكو من جدة إلى القاهرة، كما تسير 14 رحلة جوية من جدة لنقل 2730 حاجًا، و10 رحلات جوية من المدينة المنورة لنقل 2480 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل.

وسيرت الشركة اليوم، 17 رحلة جوية؛ لعودة 4220 حاجًا، بواقع 7 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة 1713 حاجًا إلى القاهرة، و10 رحلات بواقع 8 إلى مطار القاهرة، من بينها رحلتان لعودة باماكو، بالإضافة لرحلتين إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.