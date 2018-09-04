  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
الاهلي والانتاج

خطاب عنيف من الأهلى لـ"الجبلاية" و4 مطالب عاجلة

اتفاقية الغاز

تغريم مصر 2 مليار دولار في اتفاقية للغاز

فيفا يتمسك بخصم 6 نقاط من بوليفيا

"فيفا" يعلن قرعة كأس العالم للأندية

فرحات

فرحات: "الاعتراف ليس سيد الأدلة"

الداخلية

الداخلية تعلن مقتل 4 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النار

لاعبو المنتخب

أسعار تذاكر لقاء الفراعنة والنيجر

البرادعي

"البرادعى" يستغيث بالعرب بسبب أزمة "اللاجئين الفلسطينيين"

الوزراء

حقيقة توقف الترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد تطوير العملية الشاملة بسيناء

"مصر للطيران" تنقل 5210 حجاج إلى القاهرة غدًا

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران

وكالات -حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"مصر للطيران" تنقل 4220 حاجا من الأراضى المقدسة للقاهرة

#

4556 حاجًا عائدًا على متن رحلات مصر للطيران اليوم

#

اليوم.. وصول أولى رحلات الحجاج من المدينة المنورة

#

"مصر للطيران" تسير 7 رحلات سريعة للأراضي المقدسة

حجاج

مصر للطيران

المدينة المنورة

رحلات

مطار برج العرب

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 24 رحلة من جدة والمدينة المنورة، لنقل 5210 من الحجاج  من بينهم رحلتان جويتان لنقل حجاج بماكو من جدة إلى القاهرة، كما تسير 14 رحلة جوية من جدة لنقل 2730 حاجًا، و10 رحلات جوية من المدينة المنورة لنقل 2480 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل.

وسيرت الشركة اليوم، 17 رحلة جوية؛ لعودة 4220 حاجًا، بواقع 7 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة 1713 حاجًا إلى القاهرة، و10 رحلات بواقع 8 إلى مطار القاهرة، من بينها رحلتان لعودة باماكو، بالإضافة لرحلتين إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكام ترفع راية العصيان في وجه مجلس الخطيب
» "المحمدي" يقود الفراعنة خلفا لـ"الحضري"
» شاهد.. إحباط محاولة تهريب فتاة داخل حقيبة
» زوجتى رأت تمساحًا يهاجمها
» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد