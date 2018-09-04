انخفاض في حالة طقس الغد

04 سبتمبر 2018 - 12:32 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأربعاء 5 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23 ، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 27 ، وقنا العظمى 43 والصغرى 26 ، وأسوان العظمى 45 والصغرى 30 درجة.