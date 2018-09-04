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زوجتى رأت تمساحًا يهاجمها

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تمساح يسحب طفلا إلى داخل بحيرة
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عبد الحي العسكري

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الظلم

العدو

تمساح

الزوجة

الظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتى رأت تمساحًا يهاجمها ولكن زوجتي هربت منه إلى خارج البيت، فجاءها من الأمام وانقض عليها وبلع رأسها حتى الرقبة. أرجو التأويل وجزاكم الله خيرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التمساح يدل على شخص ظالم، أو غادر لا يؤتمن، أو رجل مخادع وغادر أو لص خائن أو تاجر سارق فاسد.

ومهاجمة التمساح لزوجتك وبلع رأسها فهذا هم وضرر يلحق بها من رجل ظالم، ونظرًا أن الابتلاع كان من الرأس فقد يقع الضرر على رأس مالها. وكون التمساح قريبًا منكم ومنها وفى المنزل ويهاجمكم فقد يدل ذلك على العدو الماكر وربما كان من الأقارب أو المعارف المقربين.

وعضة التمساح تدل على اكتشاف شخص غادر أو خائن بعد أن يصيبكم بالضرر أو يسرق من أموالكم. وإن كانت الرؤى المخيفة مكررة معكم أو مع الزوجة فقد تدل هذه الرؤى على قرب الجن منكم أو من الزوجة فأرجو المحافظة على الصلاة في وقتها والأذكار وأذكار النوم و قراءة وسماع سورة البقرة باستمرار والرقية الشرعية. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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