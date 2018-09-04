كلمة واحدة وصف بها وزير الشباب محمد رمضان

04 سبتمبر 2018 - 12:51 م

أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إعجابه بالفنان محمد رمضان قائلاً: "رمضان مثقف فضلا عن أنه يتحدث بصورة فكرية عالية جدًا، خلاف أنه مباشر وواضح وصريح وبدأ من الصفر".

وأضاف "صبحي"، خلال حواره على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن "رمضان" رغم صغر سنه قام بقصة نجاح تعطي البشر بأنه لا يوجد شيء مستحيل، لكن أعماله مختلف عليها من قبل الجمهور، وهذا شيء طبيعي.

ولفت إلى أن الفنان تامر حسني نموذج مختلف، ويقدم أعمالاً فنية تتوافق مع الطابع الأسري، معقبًا: "أنا مبسوط جدًا إن السينما رجعت تفتح لحد الساعة 12 بليل مرة تانية".

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