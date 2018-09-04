الزراعة توضح صحة انتشار طماطم مسممة بالأسواق

04 سبتمبر 2018 - 12:55 م

نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول وجود طماطم بداخلها مادة بيضاء سامة بالأسواق.

وقالت وزارة الزراعة فى ردها الموجه إلى مجلس الوزراء ، إن الطماطم التي بداخلها لون أبيض ليست مسممة، وإنما هي ظاهرة تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" وهي ظاهرة فسيولوجية نباتية تحدث في نهاية كل فصل صيف ولا تظهر في أي فصول أخرى، والتي لا تسبب أية أضرار في حال تناولها، مُشددةً الوزارة على أنها حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

وتابعت الوزارة، أن ظاهرة “اللحم الأبيض للطماطم” والتي تسمى أيضاً بظاهرة “اضطرابات اللون” هي ظاهرة طبيعية ناشئة عن زيادة الموجات الحرارية أثناء إنتاج الطماطم، مُوضحةً أنه في خلال أسبوعين ستختفي هذه الظاهرة تماماً.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الزراعة، على نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوقين جديدين للصادرات الزراعية المصرية من محصول الطماطم بدولة كندا، وشتلات العنب في دولة المغرب وذلك للمرة الأولى، كما أشارت الوزارة إلى استمرار جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة لفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.