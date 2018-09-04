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ضبط سلع تموينية داخل مكتبة للاتجار بها في الأسواق السوداء

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من جانب الدولة بغرض الاتجار بها في الأسواق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كانت معلومات قد وردت لإدارة شرطة التموين بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب مكتبة لبيع الخردوات الكائنة بناحية حوض العمدة شارع الراعي – دائرة قسم أول شبرا الخيمة ومقيم حارة محمد فريد – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من جانب الدولة بغرض الاتجار بها في الأسواق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعه.

وعقب تقنين الإجراءات،  قامت حملة تموينية استهدفت سالف الذكر أسفرت عن ضبط الآتي: 700 كيلو سكر تمويني مدعم محظور تداوله خارج البطاقات التموينية، و348 زجاجة زيت تمويني مدعم محظور تداوله خارج البطاقات التموينية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء والاستفادة من أموال الدعم المقررة من جانب الدولة، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة.

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