"ساويرس": متى سنرى قيادة إسرائيلية عادلة

04 سبتمبر 2018 - 01:06 م

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة منظمة الأونروا، والمختصة بتعليم اللاجئين الفلسطينيين، بعدما قرر الرئيس الأمريكي "ترامب" سحب الدعم المالي لها.

وقال "ساويرس" في تغريدة على "تويتر": "متى سنرى قيادة إسرائيلية مستعدة لأن تكون عادلة وتقبل عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع: "متى سنري إقامة الدولة الفلسطينية حتى نتمكن جميعًا من العيش في سلام والتخلص من المتعصبين من كل الجانبين؟.

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "ساويرس" حيث قال فاروق طارق: "مش هنشوف أبدًا لأن عقيدتهم أنهم أحسن من أي حد".

وتابع آخر: "المشاكل هتنتهى لما ميكنش في حاجة اسمها إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر منذ أيام وقف الدعم المادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بسبب رفض الفلسطينيين فيما يعرف بـ"صفقة القرن".