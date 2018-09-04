الداخلية تعلن مقتل 4 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النار

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لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة بطريق العين السخنة بمنطقة القطامية

وبلغ للأجهزة الأمنية قيام ملثمين يستقلون سيارة ماركة كيا بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد التجمعات السكنية بامتداد شارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة تجاه أحد المواطنين "مهندس"، أثناء قيادته سيارته الملاكي محاولين استيقافه إلا أنه تمكن من الهرب، وكذا إطلاقهم أعيرة نارية تجاه سائق سيارة نقل بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري بساقه اليمنى واستولوا منه على مبلغ مالى، وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث حيث وردت معلومات تُفيد بتحرك السيارة التى يستقلها الجناة بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية تم إخطار الخدمات الأمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة تم رصد السيارة بذات الطريق وحال مشاهدة مستقليها للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم.. وخلال التعامل اصطدمت السيارة بالحاجز الخرساني للطريق وتخلى عنها الجناة محاولين الهرب بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وأثناء مطاردتهم عاودوا إطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات ولقوا مصرعهم ، وبالفحص تبين أنهم كلٍ من:

بدر ع. م، عاطل، وهم كل من 21 عبد الله ن. س- 23 سنة سائق، سبق ضبطه في قضيتين"سرقة بالإكراه، مخدرات"، محمد ن. أ- 30 سنة سبق اتهامه في 3 جنايات "استعمال قسوة، سرقة، سلاح ناري"، محمد إ. س- عاطل،25 سنة سبق اتهامه فى جناية "سلاح".. جميعهم مقيمون بناحية عرب جهينة بدائرة مركز شبين القناطر .

وعثر بجوارهم على (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- كمية من الطلقات النارية والفوارغ)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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