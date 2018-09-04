"التنمية المحلية" تحذر المحافظين من موجة سيول مرتقبة

04 سبتمبر 2018 - 01:25 م

تواصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، هاتفيا مع جميع المحافظين للاطمئنان على الاستعدادات لمواجهة أي سيول أو أمطار شديدة محتمل حدوثها في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع حدوث سيول خلال فصل الخريف.

ووفق بيان لـ شعراوى اليوم، شدد على ضرورة اتخاذ المحافظات لجميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميداني على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور لافتاً إلى أنه يتم متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية وإبلاغ المحافظات بها بشكل فوري؛ لتفادي الآثار الناجمة عن حالات عدم استقرار الحالة الجوية.

وأضاف الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات المحافظات جميع الإجراءات التي يجرى اتخاذها، موجهًا بضرورة استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في كافة التخصصات ” المياه- الصرف الصحي- الكهرباء &ndash ; الحريق”.

وطالب بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي وخاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة ودراسة استخدام الإمكانيات المتاحة لديها في حالة الاحتياج طبقًا للموقف والاهتمام بمراجعة موقف المدن والمراكز