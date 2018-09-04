"فيفا" يعلن قرعة كأس العالم للأندية

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أوقعت قرعة كأس العالم للأندية العين الإماراتي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري حسين الشحات أمام فريق ويلينجتون النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل في افتتاح البطولة.

وأسفرت القرعة على أن الفائز من مباراة العين وبطل أوقيانوسيا سيلعب مع بطل أفريقيا في المباراة رقم 2، وسيلعب فريق جوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف مع بطل أسيا في المباراة رقم 3، وستقام المباراتين في 15 ديسمبر.

وسيلعب الفائز من مباراة بطل أفريقيا مع المتأهل من مباراة العين وبطل أوقيانوسيا، مع بطل الكوبا ليبرتادوريس في الـ18 من ديسمبر.

تم إجراء القرعة منذ قليل عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات الدورة  في شهر ديسمبر المقبل.


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