» "المحمدي" يقود الفراعنة خلفا لـ"الحضري"

04 سبتمبر 2018 - 01:41 م

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري المدير الفني، اللاعب أحمد المحمدي المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي شارة الكابتن ليكون خلفًا للحارس عصام الحضري عقب اعتزاله اللعب الدولي.

وبمنح المحمدي شارة الكابتن انتهى الجدل حول مسألة نية منح شارة القيادة لنجم ليفربول محمد صلاح، لمصالحته بعد أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة إلا أن أقدمية المحمدي، حسمت تلك المسألة وبات يمارس دوره كقائد للفراعنة خلال معسكر مباراة النيجر.

ويلتقي المنتخب مع النيجر مساء السبت المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.