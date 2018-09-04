تأجيل 3 لقاءات فى الدورى تعرف على السبب

محمد الخرو
أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباريات النادي الأهلي أمام الداخلية والجونة وبيراميدز فى الجولات السادسة والسابعة والثامنة من منافسات بطولة الدوري العام.
ولفتت اللجنة إلى أن السبب وراء تأجيل هذه اللقاءات خوض الفريق الأحمر مباراتى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا أمام حوريا الغينى يومىّ 14 و22 سبتمبر الجارى.
وكان من المقرر أن يواجه الأهلى الداخلية والجونة وبيراميدز أيام 11 و18 و23 سبتمبر الجارى.
كما قررت اللجنة تأجيل مباراة المصرى وإنبى فى الأسبوع السابع بسبب خوض الفريق البورسعيدى مباراتى دور الثمانية بالكونفدرالية أمام وفاق سطيف الجزائرى.
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