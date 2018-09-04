الشوبكى يطالب بوأد التعصب المجتمعى

04 سبتمبر 2018 - 01:51 م

طالب الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المواطنين والقيادة السياسية، بضرورة التدخل لمواجهة وإيجاد حلول للأحداث والمعارك التى تحدث من الوقت لآخر فى محافظة المنيا لتجنب فرص التطرف بشكل عام فى مصر.

وقال الشوبكى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "علينا جميعًا أن نواجه ما يجرى في المنيا ونستعيد دولة القانون ونعطى الأغلبية المجتمعية غير المتعصبة الفرصة لكي تواجه التعصب والتطرف ، علينا أن نفتح جراح التعصب المجتمعي، فهو أمر يختلف عن إرهاب التنظيمات المتطرفة وعن تشدد الجماعات السلفية، ولن يؤثر فيه كثيرًا تجديد الخطاب الدينى ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة، لأن هؤلاء المتعصبين في غالبيتهم الساحقة لم يتفقهوا دينيا ولو في الاتجاه الخاطئ، وكثير منهم لم يقرأوا كتابًا واحدًا فى الفقه المتشدد، ولم يحفظوا حتى آيتين من القرآن الكريم".

وتابع الخبير السياسي قائلاً: "هؤلاء المتعصبون هم نتاج الجهل والتسطيح والغوغائية، ومواجهتهم ستكون بإرادة سياسية فى تطبيق القانون بردع المعتدين، وهو ما جرى جزئيًا بقيام الدولة بالقبض على 38 شخصًا اعتدوا على المسيحيين وممتلكاتهم، وأيضًا إصلاح التعليم والإعلام وإعطاء مساحة للمجتمع لكي يبادر ويتحرك لمواجهة التعصب والطائفية، لا بإعطائه يوميًا جرعة تكرس كل ما هو ردىء، ثم نحاسبه على أنه نفذ فى الواقع جانبًا من الرداءة التى تلقنها".