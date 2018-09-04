خطاب عنيف من الأهلى لـ"الجبلاية" و4 مطالب عاجلة

04 سبتمبر 2018 - 01:54 م

رفض النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب بشكل رسمي الأخطاء التي ارتكبها طاقم التحكيم في لقاء الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

وتمسّك الأهلي في خطاب أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" بحقوق النادي، وطالب بإجراء تحقيق عاجل، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة والعدالة بين الأندية المتنافسة، وحدد الأهلي أربعة مطالب جاءت على النحو التالي:

• إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.

• إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.

• أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR ) لمواكبة الكرة العالمية.

• تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY ) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.

وختاماً أكد النادي على أنه يحتفظ لنفسه بكل حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي المقبلة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم.