موعد لقاء الأهلي وحوريا الغيني في أفريقيا

04 سبتمبر 2018 - 01:58 م

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الذهاب والعودة بين النادي الأهلي وحوريا الغيني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأرسل "كاف" خطابا رسميا للقلعة الحمراء أوضح فيه أنه قرر إقامة مباراة الذهاب يوم 14 سبتمبر الجاري على ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة الغينية كوناكري في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تقرر إقامة مباراة العودة يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب السلام بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع فريق حوريا كوناكري الغيني.