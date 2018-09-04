  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
الاهلي والانتاج

خطاب عنيف من الأهلى لـ"الجبلاية" و4 مطالب عاجلة

اتفاقية الغاز

تغريم مصر 2 مليار دولار في اتفاقية للغاز

فيفا يتمسك بخصم 6 نقاط من بوليفيا

"فيفا" يعلن قرعة كأس العالم للأندية

فرحات

فرحات: "الاعتراف ليس سيد الأدلة"

الداخلية

الداخلية تعلن مقتل 4 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النار

لاعبو المنتخب

أسعار تذاكر لقاء الفراعنة والنيجر

البرادعي

"البرادعى" يستغيث بالعرب بسبب أزمة "اللاجئين الفلسطينيين"

الوزراء

حقيقة توقف الترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد تطوير العملية الشاملة بسيناء

"كاف" يحدد..

موعد لقاء الأهلي وحوريا الغيني في أفريقيا

الرياضة

الاهلي
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

خطاب عنيف من الأهلى لـ"الجبلاية" و4 مطالب عاجلة

#

اجتماع طارئ للأهلي.. تعرف على السبب

#

أسعار تذاكر الأهلى والإنتاج الحربي ومواعيد طرحها

#

"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

الاهلى

الكاف

القلعة الحمراء

هورويا الغيني

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الذهاب والعودة بين النادي الأهلي وحوريا الغيني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأرسل "كاف" خطابا رسميا للقلعة الحمراء أوضح فيه أنه قرر إقامة مباراة الذهاب يوم 14 سبتمبر الجاري على ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة الغينية كوناكري في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تقرر إقامة مباراة العودة يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب السلام بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع فريق حوريا كوناكري الغيني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكام ترفع راية العصيان في وجه مجلس الخطيب
» "المحمدي" يقود الفراعنة خلفا لـ"الحضري"
» شاهد.. إحباط محاولة تهريب فتاة داخل حقيبة
» زوجتى رأت تمساحًا يهاجمها
» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد